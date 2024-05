Câștigătorul Chefi la Cuțite 2024. Cine este Mihai Dragomir Caștigatorul Chefi la Cuțite 2024. Cine este Mihai Dragomir Emoții mari aseara pentru cei 3 finaliști Chefi la Cuțite . A avut loc finala sezonului cu numarul treisprezece al indragitului cooking show. Lacramioara Pintilie, Lucica Susanu și Mihai Dragomir au luptat in finala pentru premiul cel mare. De aceasta data, desertul a fost cel care a facut diferența. Mihai Dragomir a fost cel care a reușit sa acumuleze cel mai mare punctaj. Astfel, el a devenit caștigator. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de Chefi la Cutite (@chefilacutite) Trofeul i-a fost inmanat de catre… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Spice Girls s-au reunit la ziua de naștere a Victoriei Beckham – VIDEO Sambata seara, Victoria Beckham și-a sarbatorit cea de-a 50-a aniversare la Londra. Ea a fost inconjurata de prieteni, familie și fostele colege din trupa Spice Girls. David Beckham a surprins in imagini de colecție momentul reuniunii…

- Cum a anunțat Alina Ceușan ca așteapta al doilea copil Alina Ceușan a luat pe toata lumea in surprindere in weekend, cand a anunțat ca va deveni din nou mama. Vedeta este insarcinata deja in aproape 5 luni și urmeaza sa nasca in aceasta vara. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita…

- Emil Rengle s-a logodit. Cine este iubitul lui spaniol Emil Rengle și Alejandro Fernandez traiesc o frumoasa poveste de dragoste deja de mai mult timp. Cei doi se ințeleg de minune și sunt pregatiți sa iși oficializeze relația. Celebrul dansator roman a anunțat in urma cu cateva zile, pe Instagram,…

- Corona Brașov incepe, in acest weekend, seria meciurilor din finala Erste Liga. Echipa antrenata de canadianul Dave MacQueen va lupta pentru trofeu cu maghiarii de la Ferencvaros. Cele doua formații au fost cele mai bune și in sezonul regulat, terminand prima parte a campionatului pe primele doua pozitii,…

- „Batem Palma?”, sezonul 3 incepe pe 1 aprilie la Pro TV. Emisiunea prezentata de Cosmin Seleși vine și cu o noutate: misterioasa cutie 25 intra in joc. Dupa doua sezoane, 150 de concurenți au fost deja extrași de catre calculator, iar aceștia au caștigat premii in valoare de peste 1.500.000 de lei,…

- Simona Halep a transmis primul mesaj dupa decizia TAS și apreciaza ca reducerea suspendarii sale reprezinta un triumf “dulce-amarui” al adevarului, venit tarziu, dar “extrem de satisfacator”. Ea a mentionat pe Instagram ca este nerabdatoare sa revina in circuitul WTA cu “un spirit revigorat”.

- Cine este iubita lui Victor Slav. Participa impreuna la Asia Express! Victor Slav pleaca in Asia Express . Acesta se numara printre vedetele autohtone care, anul acesta, au acceptat provocarea postului Antena 1. El va face echipa cu iubita lui, Selina. Cei doi spun ca nu sunt conștienți exact la ce…