- Dupa un an și jumatate in care a lipsit de pe terenul de tenis, Simona revine in forța și primește un nou Wild Card, dupa cel de la Miami Open. Unde urmeaza sa joace sportiva romanca, aflați in randurile urmatoare. Simona Halep primește un nou Wild Card Organizatorii Mutua Madrid Open au anunțat astazi…

- Simona Halep a revenit pe terenul de tenis dupa o perioada lunga de absența. Sportiva a facut mai multe schimbari in echipa sa, iar noul sau antrenor este Carlos Martinez. Barbatul in varsta de 49 de ani are o experiența vasta in cariera sa și a colaborat cu mai multe sportive de top.

- „Mi-e teama de ce va fi”, s-a exprimat Simona Halep intr-un interviu televizat oferit joi, 7 martie 2024, privind revenirea ei pe terenul de tenis, dupa ce TAS i-a redus suspendarea de la 4 ani la 9 luni. Ce replica i-a dat jucatoarea romanca de tenis rivalei sale Serena Williams. Ce le-a transmis Simona…

- Simona Halep a transmis primul mesaj dupa decizia TAS și apreciaza ca reducerea suspendarii sale reprezinta un triumf “dulce-amarui” al adevarului, venit tarziu, dar “extrem de satisfacator”. Ea a mentionat pe Instagram ca este nerabdatoare sa revina in circuitul WTA cu “un spirit revigorat”.

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, a carei suspendare a fost redusa de la patru ani la noua luni de catre Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, a afirmat ca sprijinul manifestat de numerosi romani a ajutat-o sa lupte pentru stabilirea adevarului in acest caz.

- Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului (ITIA) a reacționat dupa ce TAS i-a diminuat pedeapsa tenismenei de la 4 ani la 9 luni, ceea ce inseamna ca poate reveni oricand pe teren. Decizia este una definitiva! ITIA a reacționat dupa ce Simona Halep a caștigat la TAS ITIA a suspendat-o pe Simona…

- Bogdan Stoica, avocatul Simonei Halep, a declarat, marti, 5 martie, la Digisport, ca jucatoarea din Constanta a avut o reactia de fericire absoluta, atunci cand a aflat de decizia TAS de a-i reduce suspendarea.“Simona Halep a avut o reactie de fericire absoluta. Este o sportiva extraordinara, o cunosc…

- Firicel Tomai, primul antrenor al Simonei Halep (32 de ani), a reacționat imediat dupa ce sportiva din Romania a caștigat la TAS și a scapat de suspendare de 4 ani dictata de Sport Resolutions. TAS i-a redus pedeapsa la 9 luni, dupa audierile care au avut loc in perioada 7-9 februarie. TAS a publicat…