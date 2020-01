Stiri pe aceeasi tema

- Intentia romanilor de a economisi "este pe o panta descendenta" Foto: Agerpres. Intentia românilor de a economisi este pe o panta descendenta, cu toate ca veniturile lor au crescut - releva un sondaj recent realizat în mediul urban printre persoane cu venituri de peste 2.500 de lei.…

- Ultimul deceniu a avut momente istorice din belsug - insa o mare transformare ni s-a intamplat gradual: experientele noastre in spatiul liminal al retelelor sociale. Undeva intre Silicon Valley si buzunarele noastre vibratoare, intre cei mai buni prieteni ai nostri si troli lipsiti de chipuri, intimitatea,…

- Croația a fost zguduita, recent, de un protest de amploare, dupa ce Guvernul și-a anunțat intenția de a crește varsta de pensionare la 67 de ani și de a micșora pensiile in cazul ceror care opteaza pentru pensionarea anticipata, potrivit b1.ro. Mii de oameni au protestat in centrul capitalei Zagreb…

- Raportul privind situatia macroeconomica pe anul 2020 si proiectia acesteia pe anii 2021-2023, realizat de Ministerul Finantelor, arata ca in urmatorii patru ani veniturile bugetare vor creste, sustinute de avansul contributiilor sociale, in timp ce cheltuielile de personal vor fi diminuate.

- Olguța Vasilescu, fostul ministru al Muncii, susține ca FMI dorește creșterea varstei de pensionare spre 70 de ani, ca urmare a nesustenabilitații actualului buget. Premierul Ludovic Orban neaga ca ar exista o asemenea intenție.„Vreau sa va spun ca, in momentul in care am negociat aceasta lege a pensiilor…

- Cursul oficial de schimb leu euro calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) a ajuns ieri la 4,7781 lei. Joi un euro era cotat la 4,7788 lei. In piata s-a instaurat o stare de ingrijorare fata de cresterea monedei euro in comparatie cu leul si uneori se vorbeste in tuse groase despre acest salt. Datele…

- Ca urmare a HCL nr. 865/17.10.2017, toate persoanele vârstnice și pensionarii cu domiciliul stabil în municipiul Cluj-Napoca, cu vârsta peste 70 de ani, indiferent de veniturile lunare sau cuantumurile înregistrate pe cuponul de pensie la rubrica „Total drepturi”,…

