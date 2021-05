Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele brazilian, Jair Bolsonaro, va trebui sa plateasca o amenda pentru ca a facut o baie de multime fara masca in plina pandemie COVID-19 in Maranhao, a anuntat guvernatorul acestui stat din nord-estul tarii, informeaza AFP. Autoritatile sanitare din Maranhao "l-au amendat pe presedintele Republicii,…

- In timpul unei ceremonii oficiale din capitala Braziliei, președintele Jair Bolsonaro a acuzat China, fara sa o citeze, ca vrea sa duca un „razboi chimic și bacteriologic” in scopuri economice. O teza complotista (sau nu) pe care fiul sau o propagase deja cu cateva luni mai devreme. Președintele brazilian…

- Primarul din Motru, Cosmin Morega, a fost amendat de poliție, dupa ce duminica ar fi participat la o petrecere, alaturi de alte persoane. Cheful cu lautari a fost transmis pe rețelele de socializare. Au fost aplicate 11 sancțiuni in valoare de 3.000 de lei. „Ca urmare a imaginilor aparute in spațiul…

- Tanarul din Dej care a organizat un chef la cabana , in localitatea Santioana, a fost amendat. “In urma verificarilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul ca tanarul de 19 ani, din municipiul Dej, a organizat un eveniment privat, la care au participat mai multe persoane. Fața de acesta a fost…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, spune ca susține amenziile aplicate acelor unitați economice care nu respecta legea in timpul pandemiei. Declarațiile acestuia vin in contextul in care in Capitala a fost organizata recent o petrecere intr-un club de fițe. „Spun ceea ce am spus sun a de zile:…

- Sarbatoare mare pentru presedintele Braziliei, in ziua cu record negru de cazuri COVID. Mii de sustinatori s-au adunat in fata resedintei presedintelui Jair Bolsonaro pentru a-i canta „La multi ani!” cu ocazia zilei sale de nastere. Fanii sai nu au respectat distantarea sociala, iar multi…

- Brazilia a inregistrat, in ultimele 24 de ore, un nou record zilnic de decese cauzate de COVID-19, informeaza miercuri dpa. Ministerul Sanatatii al Braziliei a inregistrat marti seara 2.841 de decese cauzate de COVID-19 in ultimele 24 de ore. Saptamana trecuta, in aceeasi perioada de 24 de ore, au fost…