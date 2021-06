Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden este un profesionist si cu el trebuie lucrat foarte atent, pentru a nu rata ceva, a declarat joi presedintele rus Vladimir Putin in timpul unei intalniri cu absolventi ai Scolii superioare pentru administratie publica si la o zi dupa summitul pe care l-a avut cu liderul…

- Relatia dintre Statele Unite ale Americii si Rusia trebuie sa fie stabila si previzibila, a declarat presedintele american, Joe Biden, in conferinta sa de presa separata dupa prima intalnire cu presedintele rus, Vladimir Putin, desfasurata miercuri la Geneva. Totodata, Biden…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat in conferinta sa de presa, miercuri, la Geneva, ca intalnirea cu presedintele american, Joe Biden, a fost una constructiva, s-a desfasurat fara ostilitate si a demonstrat dorinta celor doi lideri de a se intelege. Presedintele american si cel rus, Joe Biden…

- Presedintele rus Vladimir Putin anunta miercuri, intr-o conferinta de presa, la Geneva, ca, impreuna cu presedintele Joe Biden, a hotarat ca ambasadorii sa revina la posturi la Moscova si Washingtonul, in vederea unei calmari a tensiunilor, relateaza The Associated Press.

- Vladimir Putin a sosit astazi la Geneva. Presedintele rus va avea discutii cu omologul sau american Joe Biden.Presedintele rus Vladimir Putin a sosit miercuri la Geneva pentru primul sau summit cu omologul sau american Joe Biden, o reuniune destinata sa aplaneze tensiunile dintre cele doua tari si sa…

- Presedintele american, Joe Biden, a declarat miercuri ca nu exclude posibile represalii impotriva Rusiei pentru atacul cibernetic asupra celui mai mare furnizor mondial de carne JBS, care suspecteaza hackeri rusi, noteaza AFP. Unui jurnalist care l-a intrebat daca va lua masuri impotriva…

- Președintele american Joe Biden și liderul rus Vladimir Putin vor avea primul summit luna viitoare la Geneva, in Elveția, potrivit unui oficial american și cotidianului elvețian Tages-Anzeiger, care citeaza „surse de incredere”. Data exacta a summitului nu este deocamdata clara, dar se așteapta sa aiba…