Președintele Africii de Sud, diagnosticat cu COVID-19 Președintele sud-african Cyril Ramaphosa a fost testat pozitiv pentru coronavirus. Tulpina Omicron a devenit deja dominanta in aceasta țara. Președintele Cyril Ramaphosa s-a simțit rau dupa ce a plecat de la o ceremonie de stat in memoria fostului președinte F.W. de Klerk, care a decedat luna trecuta. Acesta s-a testat pentru COVID-19, iar rezultatul a ieșit pozitiv, potrivit unui comunicat al Președinției sud-africane. Deocamdata, președintele sud-african primește tratament pentru simptome ușoare de Covid-19 și este monitorizat de medici militari. El și-a delegat atribuțiile vicepreședintelui… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

