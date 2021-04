Stiri pe aceeasi tema

- Situatia politica din tara, dar si provocarile COVID-19 au fost discutate de presedintele Maia Sandu cu presedintele Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), Hendrik Daems, la Strasbourg, Franta, transmite IPN.

- „Sunt hotarata sa repun țara pe calea dezvoltarii democratice și sa construiesc in Moldova un stat de drept. Poporul nostru vrea și merita instituții care sa lucreze in interesul oamenilor”. Este declarația președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, facuta la Strasbourg, la lansarea Planului…

- Președintele Republicii Moldova Maia Sandu a inceput vizita la Strasbourg cu o discuție fructuoasa cu domnul Hendrik Daems, Președintele Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei, informeaza Noi.md. ”Am discutat cu domnul Daems despre situația politica curenta din Republica Moldova, provocarile la…

- CHIȘINAU, 18 apr - Sputnik. Maia Sandu a avut duminica o intrevedere cu primarul orașului de reședința al Consiliului Europei, Jeanne Barseghian. „Doamna primara este o cunoscuta ecologista și susținatoare a dezvoltarii urbane verzi și o promotoare a implicarii femeilor in politica și administrația…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, se va adresa participanților la sesiunea de primavara a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei. Acest lucru este menționat in comunicatul de presa al APCE, transmite Noi.md In ea se menționeaza faptul ca, in special, cu ocazia președinției Germaniei…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va efectua vineri o vizita la Chisinau, cu ocazia acordarii de catre Romania a unui ajutor umanitar cu titlu gratuit pentru Republica Moldova, constand in echipamente medicale si de protectie pentru combaterea pandemiei de COVID-19. Potrivit unui comunicat…

- UPDATE – Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit asigurari de la liderii Uniunii Europene ca țara sa va fi sprijinita de blocul comunitar in eforturile de consolidare a democrației, precum și in lupta cu pandemia de COVID-19. Maia Sandu se afla la Bruxelles, intr-o vizita menita sa restabileasca…