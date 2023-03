Stiri pe aceeasi tema

- Patrula S.J. Salvamont – Salvaspeo Bihor care asigura permanenta in zona statiunii Stana de Vale – masiv Bihor – Vladeasa, la solicitarea IJSU „Crisana” Bihor, a intervenit duminica la un accident rutier, cu trei victime, produs la circa 5 km de statiune, alaturi de echipajele ISU si SMURD. Potrivit…

- Cinci tineri, cu varste cuprinse intre 17 si 19 ani, au fost raniti, miercuri dimineața, intr-un accident rutier produs in judetul Suceava. Autoturismul in care se aflau cei cinci tineri a intrat intr-un cap de pod, intre Dumbraveni și Verești. O persoana a fost incarcerata, fiind scoasa de echipajele…

- Accident cumplit noaptea trecuta in Timișoara. Doi tineri și-au pierdut viata, iar alți doi au fost grav raniți dupa ce autoturismul in care se aflau s-a izbit violent de o mașina de intervenție a STPT in Pasajul Michelangelo. Accidentul s-a produs puțin dupa ora 1.00. O mașina condusa de un tanar de…

- Doua persoane au decedat, marti, in urma unui accident rutier produs pe DN 2, in zona localitatii ialomitene Movilita. Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Ialomita, in eveniment au fost implicate un autoturism si un autocar, in cele doua autovehicule fiind in total 18 persoane. In urma…

- O femeie de 40 de ani, din municipiul Focsani, a fost acrosata de un autoturism apartinand Ministerului Apararii Nationale (MApN), luni dimineata, in timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, relateaza Agerpres. „Astazi, 09 ianuarie,…

- Trei tineri au murit intr-un grav accident rutier produs, in noaptea de sambata spre dumunica, in judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, un autoturism s-a rasturnat in sant la iesirea din localitatea Cuza Voda spre Mihail Kogalniceanu. In autoturism au fost gasite trei persoane decedate. Cele trei…

- O autospeciala a Poliției Județului Buzau a fost implicata, vineri seara, intr-un accident rutier produs pe DJ 203A, in localitatea Valea Ramnicului din judetul Buzau, in timp ce urmarea un sofer care nu oprise la semnal. Doua persoane – un polițist și un pieton – au avut nevoie de ingrijiri medicale,…

- Un accident grav a avut loc, in noaptea de luni spre marți, in Popești-Leordeni, in apropiere de București. Un șofer a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina intr-o pizzerie. Doi oameni au ajuns la spital, iar alți doi au fost raniți ușor. Din primele informații, șoferul mașinii ar fi pierdut…