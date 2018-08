Stiri pe aceeasi tema

- Trump lauda Polonia, critica Germania și Occidentul - a fost mai mult sau mai puțin mesajul in partea mediilor de dreapta dupa recentul summit NATO din Bruxelles, scrie Rzeczpospolita , citat de Rador. Peste cateva zile, Trump se intoarce din Europa la Washington, iar Polonia ramane mai departe intre…

- ”Germania este prizoniera Rusiei, pentru ca ea isi trage o mare parte din energia sa de la Rusia”, a declarat Trump la un mic-dejun de lucru cu secretarul general al NATO Jens Stoltenberg. ”Ei platesc miliarde de dolari Rusiei, iar noi trebuie sa-i apararm contra Rusiei (...). Asta nu e normal”,…

- Presedintele american Donald Trump a lansat miercuri un violent atac la adresa Germaniei, pe care o acuza ca este ”prizoniera” Rusiei, pentru ca ea cumpara de la Moscova ”o mare parte a energiei sale”, inaintea deschiderii unui summit NATO a Bruxelles, relateaza AFP. ”Germania este prizoniera Rusiei,…

- Ministrii de externe din Iran si cinci mari puteri (Marea Britanie, Franta, Rusia, China si Germania) s-au reunit vineri, la Viena, in tentativa de a salva acordul nuclear semnat in 2015, dupa retragerea Statelor Unite, intalnire ce are loc pe fondul avertismentului Teheranului ca propunerile de compensatii…

- Presedintele chinez Xi Jinping l-a asigurat pe omologul sau iranian Hassan Rohani de sustinerea tarii dale fata de Acordul din 2015 in dosarul nuclear iranian, denuntat de Statele Unite, scrie luni agentia China Noua, citata de AFP. Cei doi presedinti s-au intalnit duminica, in marja unui summit al…

- Iranul doreste ca puterile europene sa-i ofere un pachet de masuri economice pana la sfarsitul acestei luni pentru a compensa retragerea Statelor Unite din acordul nuclear semnat in 2015 cu puterile mondiale, a declarat vineri un inalt oficial iranian, citat de Reuters. "Ne asteptam ca pachetul…

- La un an de la primul tete-a-tete, la Versailles, presedintele rus l-a primit pe Emmanuel Macron si pe sotia acestuia, Brigitte - careia i-a oferit un buchet de flori -, pe terasele fastuosului Palat Constantin, care domina Golful Finlandei, la sud-vest de fosta capitala imperiala Sankt Petersburg.Prima…

- Cat venin american și central-est european trebuie sa ai in tine și cata rusofobie ascunzi in tine, pentru a avea ceva impotriva gazoductului Nord Stream 2? Este vorba totuși de cel mai mare proiect de infrastructura al Europei, in care sunt angajate concerne din Rusia, Germania, Austria, Olanda, Franța…