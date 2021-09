Prințesa Mako – nepoata actualului imparat Naruhito, a decis sa renunțe la titlu și la peste un milion de euro (compensatia guvernamentala care i se cuvine de drept dupa casatorie). Acest fapt a declanșat valuri uriașe atat in familia prințesei, cat și in presa nipona. Anuntul cu privire la hotararea prințesei Mako a fost facut de mass-media japoneza, care a menționat ca, in acest caz, ar fi prima data de la sfarșitul celui de-Al Doilea Razboi Mondial cand nu va fi platita compensatia, potrivit Reuters. Prințesa de 29 de ani se pregatește sa se casatoreasca cu iubitul ei de aceeasi varsta, fost…