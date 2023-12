Presa israeliană: Aproape toate statele arabe își doresc distrugerea Hamas Majoritatea liderilor statelor arabe au transmis in mod discret Israelului sa nu opreasca operațiunile militare din Fașia Gaza pana cand nu va distruge mișcarea islamista din Fașia Gaza, potrivit unui material publicat de Haaretz. ”In mod public, cațiva din aceștia (precum cei din Egipt și Iordania) se pliaza pe opinia publica din țarile lor și […] The post Presa israeliana: Aproape toate statele arabe iși doresc distrugerea Hamas appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

