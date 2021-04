Presa internațională: Instalația nucleară iraniană din Natanz a fost atacată de Mosad Un atac cibernetic al serviciului de informatii israelian Mosad ar fi provocat intreruperea cu energie electrica care a avut loc duminica la instalatia nucleara iraniana din Natanz, potrivit presei israeliene – transmite EFE. Posturile de televiziune israeliene 11 si 13 au raportat ca, potrivit unor “surse din servicii secrete occidentale”, intreruperea nu a fost un accident, ci s-a datorat unui atac cibernetic israelian efectuat de Mosad si a cauzat pagube semnificativ mai mari decat cele raportate de autoritatile iraniene. Aceste informatii coincid cu o modificare a descrierii episodului de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

