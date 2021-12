Stiri pe aceeasi tema

- CNN relateaza, sub titlul „Trupuri neinsufletite se aduna in afara morgii spitalului, in timp ce Romania se lupta cu al patrulea val de Covid”, marturii ale unor lucratori sanitari din unitati coplesite de numarul mare de cazuri grave, imagini cu cadavre in saci din plastic si dintr-un cimitir din Suceava.…

- Constantin Necula este primul preot numit consultant in Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta din Sibiu de catre prefectul Mircea Dorin Cretu, cu scopul de a ajuta in lupta impotriva pandemiei. Cunoscutul preot a invins COVID-19 si s-a implicat constant in a ajuta bolnavii de cancer…

- CARAS-SEVERIN – In ultimele 24 de ore, la nivelul judetului Caras-Severin au fost inregistrate 10 decese! Prefectul judetului, Cristian Gafu, a convocat azi Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta in vederea instituirii de noi masuri pentru toate localitatile din judetul Caras-Severin. Noutatea…

- DOCUMENT| NOI COMPLETARI la masurile anti-Covid, hotarate de autoritați. Certificat VERDE pentru intrarea in mall DOCUMENT| NOI COMPLETARI la masurile anti-Covid, hotarate de autoritați. Certificat VERDE pentru intrarea in mall In urma noilor restricții intrate in vigoare, incepand cu data de 25 octombrie,…

- @ Unitatea medicala nu mai interneaza decat pacienți cu necesar de oxigen @ Medicii indeamna populația sa se vaccineze @˜ Virusul este mult mai agresiv și mai contagios ˜ @ Crește numarul cazurilor severe la tineri si copii @ Pacienții vin cu afectare pulmonara de peste 50% Medicii Spitalului Clinic…

- In ultimele 24 de ore, in Romania au fost depistate 6.789 cazuri de coronavirus, dublu fața de ziua precedenta. In Timiș sunt 481 de infectari, 89 de persoane dintre acestea avand sub 18 ani. La nivel național au fost raportate 129 de decese. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența se intalnește…

- In ultimele 24 de ore, in Romania au fost depistate 3.342 cazuri de coronavirus. In Timiș sunt 226 de infectari, 42 de persoane dintre acestea avand sub 18 ani. La nivel național au fost raportate 78 de decese. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența se intalnește luni pentru a stabili noi masuri…