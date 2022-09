Preotul Dan Damaschin si Asociatia „Glasul Vietii” cauta voluntari pentru a distribui haine si rechizite pentru mii de copii din familii nevoiase

Stiri pe aceeasi tema

- Scopul campaniei „Ghiozdanelul tau – bucuria mea” demarate de Protoieria Iași 2 este de a strange fondurile necesare pentru a achiziționa 50 de ghiozdane cu rechizite. Beneficiarii ghiozdanelor sunt copiii, din ciclul primar și gimnazial de invațamant, aflați in evidența Biroului de Asistența Sociala…

- Casa cu Har a ajuns anul acesta la al optulea an de existența. In acest rastimp au trecut pragul casei zeci de studenți și voluntari, astazi arhitecți implicați in salvgardarea patrimoniului romanesc. Scopul urmarit este formarea profesionala a studenților arhitecți printr-un proiect de educație interdisciplinara.…

- Copiii din centrele de plasament au nevoie ca de aer de oameni care sa le fie sprijin, care sa-i inteleaga si sa le dea incredere. Sunt peste 45.000 de copii si tineri aflati in sistemul de protectie in Romania. Aproximativ 9.000 de copii intra in sistem in fiecare an, ca urmare a abandonului sau a…

- Asociația Lindenfeld, prin programul educational „Ajungem MARI", cauta 25 de voluntari care sa lucreze cu copiii din centrele de plasament din Suceava, Gura Humorului și Solca. Copiii din centrele de plasament au nevoie ca de aer de oameni care sa le fie sprijin, care sa-i ...

- Politehnica Timisoara cauta voluntari in toate zonele orasului de pe Bega, inclusiv in localitatile limitrofe, pentru a se apropia de mai multi fani in noul sezon mai ales printr-o serie de evenimente organizate in cartiere. Toti cei interesati se pot inscrie online pana la finele lunii si pot beneficia…

- In caz de razboi, romanii din afara țarii ar putea fi chemați inapoi. Ministerul Apararii vrea ca rezervistii, dar si toti barbatii intre 20 si 35 de ani, sa vina acasa in doua saptamani daca situatia o cere. In plus, Armata cauta voluntari, iar pentru asta ofera si bani: aproximativ 12.000 de lei dupa…

- Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia cauta voluntari care sa ajute la organizarea unui congres Centrul de Informare, Consiliere și Orientare in Cariera al Universitații „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia organizeaza o sesiune extraordinara de recrutare de voluntari, pentru implicarea in organizarea…

- Preotul Dan Damaschin, de la Asociatia „Glasul Vietii” face apel la ieseni in incercarea sa de a oferi o vacanta la mare unui numar de 1625 de copii din familii cu venituri modeste din judetul Iasi. In vara aceasta 1625 de copii se vor bucura in Tabara la Marea Vieții, dar pentru asta avem nevoie de…