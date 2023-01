Stiri pe aceeasi tema

Galeria Uffizi din Florenta a anuntat marti ca va creste preturile biletelor de intrare pentru a-si amortiza costurile generate de facturile ridicate la incalzire si electricitate, informeaza AFP.

Doi tineri au fost raniți dupa ce au intrat luni dupa-amiaza cu mașina intr-un parapet și intr-un cap de pod pe DN 1, in județul Sibiu.

O fata și un baiat au murit, luni noaptea, intr-un accident produs in Sibiu in zona Dedeman. Alte doua victime au ajuns la spital. Unul a murit pe loc, iar celalalt la scurt timp.

Dupa mai bine de un an de procese, mai multi angajati ai Primariei Timisoara au castigat in instanta dreptul de a fi repusi in functiile pe care si le-au pierdut, odata cu schimbarea organigramei de catre actuala administratie condusa de Dominic Fritz. Decizia este definitiva, scrie News.ro.

Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA) a virat, vineri, suma de 268.548.730,68 de lei, in vederea decontarii facturilor pentru 291 de obiective de investitii realizate prin etapele I si II ale Programului National de Dezvoltare Locala (PNDL), anunța News.ro.

Presedintele rus Vladimir Putin i-a acordat marti postum cea mai inalta decoratie a Rusiei unui preot ortodox, ucis recent in Ucraina, care le recomandase mamelor soldatilor rusi sa aiba mai multi copii pentru a le alina durerea, relateaza AFP, informeaza Agerpres.

O femeie de 40 de ani din Sibiu a fost prinsa de doua ori in mai puțin de 24 de ore la volan, deși avea permisul suspendat. S-a ales cu dosare penale pentru conducere fara permis, conform Mediafax.

Un medic de familie din judetul Sibiu afirma, luni, ca tot mai multi alearga dupa asa-zisele tratamente si scheme pentru imunitate, dar, in acelasi timp, de la an la an, cei mici sunt parca tot mai bolnavi. Medicul are cinci recomandari pentru sporirea imunitatii, anunța News.ro.