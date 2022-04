Stiri pe aceeasi tema

- Un preot a fost atacat cu un cutit intr-o biserica din Nisa, in sudul Frantei, a anuntat duminica pe Twitter ministrul de interne francez Gerald Darmanin, transmite Reuters, citeaza Agerpres.Viata preotului nu este in pericol si atacatorul a fost arestat, a precizat ministrul.

- Un barbat descris de autoritați ca fiind instabil mintal a atacat duminica cu un cuțit un preot intr-o biserica din Nisa, sudul Franței, au declarat oficialii. Preotul a fost injunghiat de mai multe ori, iar ranita a fost și o maica care a incercat sa intervina, relateaza Reuters. Ministrul de Interne…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a fost considerat mai convingator decat candidata de extrema dreapta Marine Le Pen in dezbaterea televizata de miercuri seara, inaintea celui de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale care va avea loc duminica, potrivit unui sondaj de opinie citat de Reuters.…

- La o conferința de presa de marți, candidatul de extrema-dreapta Marine Le Pen a declarat ca oferta lui Emmanuel Macron de a atenua reformele planificate in domeniul pensiilor este de a „amagi” alegatorii inaintea celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Franța, adaugand ca lui ii este…

- Franța a decis sa expulzeze sase spioni ruși care operau sub acoperirea Ambasadei Rusiei de la Paris si „ale caror activitati s-au dovedit contrare intereselor nationale”, a indicat luni Ministerul Afacerilor Externe, transmite AFP. „In urma unei anchete foarte indelungate, Directia generala de securitate…

- Presedintele in functie, Emmanuel Macron, si candidata de extrema-dreapta Marine Le Pen s-au calificat in turul al doilea al alegerilor prezidentiale din Franta, ce va avea loc pe 24 aprilie, conform primelor estimari ale sondajului Ifop la iesirea de la urne, informeaza Reuters. Citește și: Mama pilotului…

- Liderul in exercițiu al Franței, Emmanuel Macron, și rivalul de extrema-dreapta, Marine Le Pen se vor intalni in turul doi al alegerilor prezidențiale din 24 aprilie, potrivit exit-Poll, noteaza Reuters. Macron a condus-o Le Pen in primul tur, au aratat estimarile separate ale Ifop, OpinionWay, Elabe…

- Este incertitudine mare in randul alegatorilor din Hexagon cu doar cateva zile inainte de scrutinul prezidențial organizat de Franța. Cu cateva zile inainte de primul tur de scrutin al Franței pentru alegerile prezidențiale din aceasta duminica (10 aprilie), voluntarii merg din ușa in ușa in speranța…