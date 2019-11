Stiri pe aceeasi tema

- Premiul Goncourt Alegerea Romaniei a fost castigat de Santiago H. Amigorena pentru romanul "Le ghetto interieur", anuntul fiind facut de Michele Ramis, ambasadoarea Frantei in Romania, in cadrul unei conferinte de presa organizata la Institutul Francez din Bucuresti.

- Autorul bosniaco-german Sasa Stanisic a castigat luni Premiul German de Carte (Deutscher Buchpreis) pe 2019 pentru romanul sau "Herkunft" ("Originea"), apreciat de juriu pentru umorul si imaginatia sa, informeaza DPA. "Sub fiecare propozitie a acestui roman se ascunde originea evaziva care spune o poveste…

- Grosu a lansat atacul decisiv in ultimii 500 de metri si nimeni nu l-a mai ajuns la sosirea de la Zadar. Rutierul din Zarnesti a dedicat victoria fetitei sale de numai o luna. Nu e prima data cand Edi se impune in Turul Croatiei.

- Simone Inzaghi, antrenorul celor de la Lazio, nu va conta pe serviciile lui Ștefan Radu (32 de ani) in meciul cu Inter Milano din Serie A, potrivit presei din Italia, potrivit Mediafax.Se pare ca fundașul care evolueaza la Lazio din 2008 a suferit o accidentare in meciul cu Parma, caștigat…

- Nu toate filmele care au castigat un premiu Oscar au fost pe placul publicului sau criticilor. Unele pelicule au fost premiate, la diverse categorii, in ciuda recenziilor rusinoase. Iata cateva exemple, prezentate de whatculture.com, realizate in functie de scorul Rotten Tomatoes.

- Mihai Zgardan (35 de ani), unul dintre putinii restauratori de masini de colectie din Romania, are Franta la picioare dupa ce a castigat medalia de aur la concursul „Renault Classique“, cu un Renault 12 Gordini, un model din seria care a inspirat Dacia 1300

- Antoine Griezmann a marcat primul sau gol in tricoul Barcelonei. Internaționalul francez a inscris in amicalul cu Napoli desfașurat pe Michigan Stadium și caștigat de catalani cu scorul de 4-0.

- FCSB și Craiova au ajuns la un acord pentru un schimb de jucatori, potrivit spuselor patronului Gigi Becali (DETALII AICI). In urma acestui schimb, Mihai Balașa (24 de ani) ar urma sa imbrace tricoul oltenilor in locul lui Tiago Ferreira (26 de ani), iar portughezul va ajunge in curtea vicecampioanei. …