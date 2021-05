Premii pentru elevii Colegiului National Militar Alexandru Ioan Cuza din Constanta. La ce concurs au participat

Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de saptamana viitoare, toate cele 84 de unitati din invatamantul preuniversitar din Craiova, in care invata circa 51.000 de elevi, vor relua cursurile fata in fata, in scenariul 1, dupa ce, in ultimele 14 zile, rata infectare cu noul coronavirus a ajuns la 0,99 la mia locuitori la nivelul…

- Pe masura ce se anunța noi variante menite sa faciliteze accesul romanilor la procedura de imunizare, de tipul centrelor drive-thru unde oamenii pot fi vaccinați antiCOVID fprp programare, și, mai nou, a maratonului de vaccinare prin centrele de vaccinare ale spitalelor militare din Brașov, București,…

- Marți au inceput mai multe maratoane de vaccinare in centre ale Ministerului Apararii din orașele mari. Este vorba despre Bucuresti, Brasov, Cluj, Constanta, Craiova, Iasi si Timisoara. Poți veni fara programare ca sa-ți faci vaccinul anti-COVID, iar centrele sunt deschise non-stop. Intr-o prima etapa,…

- In cadrul simularii judetene a examenului de bacalaureat de astazi au participat 2847 de elevi. Astazi, 21 aprilie 2021, s a desfasurat Proba Ec Proba obligatorie a profilului din cadrul simularii judetene a examenului de bacalaureat national.Elevii au dat proba diferentiata in functie de filiera, profil…

- CFR Calatori va suplimenta, in perioada 30 aprilie – 4 mai, numarul trenurilor catre cele mai solicitate destinatii cu ocazia minivacantei de 1 Mai si Paste. Potrivit unui comunicat de presa al operatorului feroviar national, vor fi asigurate legaturi suplimentare cu trenuri directe din Bucuresti Nord,…

- Un barbat care a participat la protestul de marți de la Piata Universitatii, care nu a purtat masca si s-a opus conducerii la Politie, a fost plasat in arest la domiciliu de magistrați. ”Barbatul care nu purta masca si s-a opus conducerii la sediul politiei in Bucuresti, in data de 30.03.2021, a fost…

- Liceenii au sustinut ieri simularea celei de a doua probe scrise a bacalaureatului, proba obligatorie a profilului. In Dolj, la aceasta simulare prezenta a scazut de la 68,63% cat a fost la prima proba la 65,72 %. Au fost cinci licee la care au participat maximum 15% dintre elevi. In functie de profilul…

- Universitatea din Craiova se implica in rezolvarea problemelor legate de poluarea aerului din oras prin implementarea unui proiect care dezvolta puternic reteaua independenta de senzori. Pe langa 10 senzori montati la mai multe licee din Craiova, prin proiectul de voluntariat ClearAir-Cv / Aer curat…