- Orasul Copiilor revine anul acesta la Zilele Sfantu Gheorghe, urmand sa aiba loc in perioada 28-30 aprilie. Cu aceasta ocazie, lansam un concurs de desene pentru toți copiii de gradinița și de școala primara din Sfantu Gheorghe, Campul Frumos, Coșeni și Chilieni, tema concursului de desene fiind „Eu…

- Scena principala de la editia 30 a Zilelor Sfantu Gheorghe va cuprinde o gama larga de genuri muzicale, cu mai multe trupe locale ca niciodata, iar artistul maghiar Hobo va „stinge luminile” duminica seara, inainte de focul de artificii de inchidere. Cele mai noi informatii despre programele din acest…

- A 30-a ediție a Zilelor Sfantu Gheorghe ii va avea ca invitați de seama, in cadrul „Saptamanii Culturale”, pe binecunoscuții și indragiții interpreți și instrumentiști ai Ansamblului Etnofolcloric„PLAIEȘII” din Republica Moldova care, impreuna cu dansatorii Ansamblului „CEATA OPINCUȚA” din municipiul …

- In perioada 28-30 aprilie, in ultimele trei zile ale Zilelor Sfantu Gheorghe din acest an, in Parcul Elisabeta va fi construit un oraș nostalgic pentru copii: nu vor exista telefoane, tablete sau gadgeturi, dar vor putea fi colectate puncte pe carduri speciale, vor fi jocuri de tir la ținta, cu numere…

- Site-ul interactiv de informare turistica sepsi360.ro, lansat de Primaria Sfantu Gheorghe, gazduieste un concurs cu premii dedicat editiei din acest an a zilelor municipiului, participantii putand castiga bilete la spectacole si concerte. Organizatorii concursului au precizat ca toti cei care vor raspunde…

- „Saptamana culturala”, organizata in fiecare an in preajma Zilelor Sfantu Gheorghe, va incepe pe 23 aprilie a.c, cu un concert vocal-simfonic sustinut de 170 de artisti, care vor interpreta „Requiemul” de Giuseppe Verdi, au anuntat joi, organizatorii. Directorul interimar al Casei de Cultura „Konya…

- Ediția din acest an a Zilelor Sfantu Gheorghe va fi o ediție nostalgica, avand in vedere ca evenimentul a ajuns la editia cu numarul 30. Conceptul din acest an a fost prezentat vineri, la Isabella Boutique Hotel, de catre primarul Antal Arpad, viceprimarul Vargha Fruzsina și coordonatorul programelor…

- Pregatirile pentru ediția din acest an a Zilelor Sfantu Gheorghe sunt in desfașurare. Primaria a anunțat ca așteapta inscrierea grupurilor de copii și tineret pentru a susține programe artistice in cadrul evenimentului, pe Scena Comunitații. „Organizatorii Zilelor Sfantu Gheorghe ofera si in acest an…