Premierul ungar Viktor Orban va vizita Israelul luna viitoare/ Netanyahu va vizita Romnia n august

Stiri pe aceeasi tema

- Un summit intre Grupul de la Visegrad (V4) si Franta va avea loc joi la Bruxelles, iar premierii tarilor membre ale V4 (Ungaria, Polonia, Cehia si Slovacia) se vor intalni de asemenea separat cu presedintele francez Emmanuel Macron inainte de reuniunea Consiliului European, a indicat marti Bertalan…

- Un summit intre Grupul de la Visegrad (V4) si Franta va avea loc joi la Bruxelles, iar premierii tarilor membre ale V4 (Ungaria, Polonia, Cehia si Slovacia) se vor intalni de asemenea separat cu presedintele francez Emmanuel Macron inainte de reuniunea Consiliului European, a indicat marti Bertalan…

- Conte a declarat, in fata presedintelui Comisiei Europene si liderilor altor 15 state membre ale Uniunii Europene, ca planul in zece puncte elaborat de guvernul italian reprezinta o adevarata schimbare de paradigma in ceea ce priveste migratia. Planul respectiv reia mai multe idei propuse de precedentele…

- Premierul ceh Andrej Babis a considerat ca ''nefericit'' formatul mini-summitului european privind migratia ce va avea loc duminica la Bruxelles, la care tarile Grupului de la Visegrad (Cehia, Polonia, Slovacia, Ungaria) au exclus sa participe, seful guvernul de la Praga aratand ca ''o…

- Antreprenorii, mai mult decât oricare alt grup profesional, trebuie sa fie conștienți de faptul ca suntem în pragul erei revoluției digitale, când informația este noua moneda. Suntem din ce în ce mai dependenți de securitatea datelor noastre. De asemenea, dupa cum arata "Cyber…

- Reduceri puternice din bugetul Uniunii pentru Polonia anunța marți comisarul Uniunii Corina Crețu. Polonia va primi 23,3% mai puțin din politica de coeziune și 26,6% mai puțin din fondul de dezvoltare a suprafețelor rurale in anii 2021-2027 in comparație cu actuala perioada bugetara pe anii 2021-2027.…

- Avansul economiei in Europa Centrala si de Est (CEE) a incetinit probabil in primul trimestru din 2018, deoarece majorarea cheltuielilor, stimulata de cresterea salariilor, nu a reusit sa compenseze productia industriala mai redusa, se arata intr-o analiza publicata marti de Bloomberg, scrie Agerpres.…

- Comisia Europeana a recunoscut recent ca giganții alimentari folosesc “standarde duble” in privința calitații poduselor pe care le vand in țarile UE. Bulgaria a cerut Uniunii Europene eliminarea "standardelor duble" folosite de companiile alimentare care vând produse de o calitate…