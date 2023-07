Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ungar Viktor Orban a informat sambata, la inceputul discursului rostit la Universitatea Libera de Vara de la Balvanyos, care are loc la Tusnad, ca a primit un document oficial de la MAE roman in care i s-a scris ce subiecte nu poate aborda. El a amintit si de sustinerea Ungariei pentru adrearea…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat sambata la Universitatea Libera de Vara de la Balvanyos, care are loc la Tusnad, ca Romania are un premier nou, ceea ce inseamna ”o noua sansa”, remarcand ca, de cand este prim-ministru, Marcel Ciolacu este al 20-lea premier roman. ”Romania are un premier nou,…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Harghita, Borboly Csaba, a cerut miercuri interventia fortelor de ordine, dupa ce mai multe organizatii romanesti au anuntat ca vor fi prezente, sambata, la discursul pe care premierul Ungariei, Viktor Orban, il va sustine la Universitatea de Vara de la Baile Tusnad.…

- Premierul Marcel Ciolacu l-a primit miercuri pe premierul ungar Viktor Orban la un pranz privat care a avut loc la Bucuresti, potrivit lui Bertalan Havasi, seful biroului de presa al prim-ministrului Ungariei. Cei doi sefi de guvern au purtat o conversatie informala despre afaceri bilaterale si europene.…

- Un candidat la examenul de Bacalaureat, organizat in județul Brașov, a fost prins incercand sa fraudeze examenul dupa ce a primit un mesaj RO-Alert pe telefonul mobil in timpul probei, informeaza Newsbv.ro Intamplarea a avut luni, cand a avut loc proba la Limba și Literatura Romana. Tanarul susținea…

- Profesorii aflați in greva nu vor primi bani pentru perioada in care au lipsit de la cursuri. Ministerul Educației a transmis inspectoratelor școlare o adresa semnata de trei secretari de stat in care se solicita calcularea salariilor cadrelor didactice pe luna mai in conformitate cu munca depusa. „Va…

- Premierul Nicolae Ciuca le-a transmis liberalilor, vineri dimineața, pe WhatsApp, ca rotativa guvernamentala se va amana și, prin urmare, nu-și va depune mandatul, precizand ca și-a luat „unda verde” in acest sens de la președintele Klaus Iohannis. „Buna dimineața, doamnelor și domnilor! In aceasta…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat, duminica, la mitingul pro-Uniunea Europeana care are loc la Chisinau, ca alaturarea in familia Uniunii Europene este, pentru Republica Moldova, „sansa poporului sa traiasca in pace, in liniste si in belsug”. La randul ei, presedinta Parlamentului…