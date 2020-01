Premierul Ucrainei a demisionat, dupa ce presa a dezvaluit declaratii denigratoare la adresa presedintelui

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ucrainean Oleksi Honcearuk a anuntat vineri ca si-a prezentat demisia dupa ce in spatiul public au aparut declaratii ce i-au fost atribuite si in care acesta aducea critici la adresa presedintelui Volodimir Zelenski, informeaza AFP, Reuters si Ukrinform.'Am venit in functie pentru a transpune…

- Deputatul ALDE Varujan Vosganian comenteaza afirmațiile președintelui Klaus Iohannis potrivit carora "Orban e cea mai buna soluție de premier, plin sau interimar" și face o analogie cu celebrul Star Trek. El susține ca șeful statului i-ar putea întinde "o capcana" premierului."Despre…

- Primaria Chișinau este un partener de încredere pentru mediul de afaceri. Este mesajul transmis de primarul Capitalei, Ion Ceban, reprezentanților business-ului local, cu care a avut o întrevedere constructiva. „Am avut o întrevedere foarte buna și productiva,…

- Un summit în formatul Normandia dedicat conflictului din Ucraina va reuni la Paris, în 9 decembrie, președinții francez, Emmanuel Macron, rus, Vladimir Putin, și ucrainean, Volodimir Zelenski, alaturi de cancelarul german Angela Merkel, a anunțat vineri președinția franceza, care a invocat…

- Deputatul USR Iulian Bulai a transmis, intr-un mesaj publicat marti pe Facebook, ca Doina Gradea, presedintele-director general al Societatii Romane de Televiziune, a beneficiat anul acesta de mai multe cresteri de salariu, depasind remuneratiile prim-ministrului si presedintelui tarii. El ii cere…