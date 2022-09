Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul suedez Magdalena Andersson a recunoscut miercuri seara infrangerea stangii si victoria blocului de opozitie format din partide de dreapta si extrema-dreapta in alegerile legislative de duminica, dupa numararea aproape in totalitate a voturilor exprimate in acest scrutin foarte strans,…

