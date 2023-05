Stiri pe aceeasi tema

- Dictatorul rus, Vladimir Putin, a ordonat guvernului sau sa inceapa crearea de muzee dedicate sangeroasei invazii pe care o duce de peste un an impotriva Ucrainei, conform unor instructiuni publicate pe site-ul Kremlinului.

- Suntem in ziua 408 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Pentagonul incearca sa identifice sursa scurgerilor pe retele de social media a unor documente clasificate care detaliaza planurile SUA si ale aliatilor din NATO privind consolidarea contraofensivei ucrainene in fata invaziei ruse,…

- Fondatorul gruparii de mercenari Wagner a apelat la deținuți din inchisorile ruse carora le-a oferit contracte pentru șase luni și promisiunea ca vor fi grațiați daca vor lupta in Ucraina. Acum, Evgheni Prigojin lauda demersul și spune ca circa 5.000 de persoane au fost grațiate, iar rata de recidiva…

- Xi Jinping a folosit cele doua zile de discuții de la Moscova pentru a semnala o alianța ferma cu Rusia impotriva SUA. Dar liderul chinez nu i-a oferit lui Vladimir Putin ce cauta acesta mai mult: un angajament pentru achiziția unei cantitați mai mari de gaz, scrie Bloomberg, in vreme ce analiștii citați…

- Liderul chinez Xi Jinping va vizita Rusia saptamana viitoare, la invitatia presedintelui rus Vladimir Putin, potrivit unui comunicat al Ministerului chinez de Externe. Vizita va avea loc intre 20 si 22 martie, a precizat MAE chinez. Mai multe surse indicau de mai mult timp ca Xi Jinping se pregateste…

- Rusia reușește sa eludeze sancțiunile UE și G7 pentru a obține semiconductori importanți și alte tehnologii necesare pentru echipamente militare de mare precizie și a continua razboiul din Ucraina. Potrivit unui diplomat european de rang inalt citat de Bloomberg, importurile rusești in ansamblu au revenit…

- Președintele rus Vladimir Putin a semnat vineri un decret care stabilește noi reguli pentru inasprirea controlului statului asupra companiilor care nu reușesc sa indeplineasca contractele din industria de aparare in cazul in care legea marțiala este impusa. Acesta este ultimul pas in pregatirile Kremlinului…

- Statele Unite nu au „niciun indiciu ca (Beijingul) a luat decizia” de a furniza arme Rusiei, dar aceasta posibilitate „ramane pe masa”, a declarat un purtator de cuvant al Casei Albe.„Credem ca aceasta decizie nu ar fi in interesul Chinei si a reputatiei sale internationale, careia ii acorda o mare…