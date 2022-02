”Acesta este motivul pentru care am venit aici, la cancelarul Olaf Scholz, pentru a zgudui constiintele, pentru a zgudui constiinta Germaniei.Pentru ca ei (germanii) sa decda, intr-un final, sa impuna sanctiuni cu adevarat zdrobitoare” Rusiei, a declarat Morawiecki presei, inaintea unei intalniri cu Scholz si presedintele lituanian Gitanas Nauseda. ”Nimic nu-l va opri pe (presedintele rus Vladimir) Putin daca noi nu suntem suficient de hotarati”, a subliniat Morawiecki, scrie The Associated Press. ”Acesta este un moment foarte istoric. Nu avem timp de pierdut”, a insistat el. Ajutorul acordat…