Stiri pe aceeasi tema

- Intenția președintelui Trump de a retrage 9.500 de soldați americani de pe teritoriul Germaniei a luat prin surprindere Berlinul și pare sa zguduie ordinea mondiala postbelica. Planul este o consecința a...

- Polonia spera ca o parte din soldatii americani care vor fi retrasi din Germania de presedintele Donald Trump, conform The Wall Street Journal, sa fie instalati in Polonia, a declarat sambata premierul Mateusz Morawiecki, transmite AFP, citata de Agerpres. The Wall Street Journal a scris vineri ca Donald…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a cerut joi parlamentului, in mod neasteptat, un vot de incredere pentru guvern, decizie considerata drept o tentativa de sprijinire a partidului sau, 'Lege si Justitie' (PiS), inaintea alegerilor prezidentiale de la finalul acestei luni, transmite Reuters.…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a declarat luni, la audierea in comisiile reunite de specialitate din Parlament, ca a cerut o verificare in Germania cu privire la sesizarile legate de conditiile de munca ale lucratorilor romani din aceasta tara."Am cerut o verificare…

- Dezbaterea privind participarea Germaniei la forta de descurajarea nucleara americana in Europa a fost relansata duminica si a creat agitatie in randul guvernului condus de cancelarul Angela Merkel, noteaza AFP.Unul din cei doi presedinti ai partidului Social-Democrat (SPD), partener de coalitie…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki este asteptat sa anunte joi detaliile planului guvernamental de relaxare a restrictiilor impuse vietii publice in lupta cu coronavirusul. "Astazi vor fi luate decizii finale. Cred ca mai intai, incepand de luni, ne putem astepta la deschiderea padurilor,…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a facut apel duminica la o interventie fiscala ambitioasa a UE, inclusiv o punere in comun a datoriilor, insa nu exista niciun indiciu privind o schimbare de pozitie a Germaniei in chestiunea 'coronabondurilor', relateaza DPA. "Este momentul sa actionam cu solidaritate,…

- Germania nu se confrunta numai cu pandemia de coronavirus, ci și cu un deficit uriaș de muncitori in domeniul agricol.Aceștia proveneau, in principal, din Romania și Polonia și lucrau ca sezonieri pe lunile de vara, insa acum, din cauza restricțiilor impuse, nu mai pot ajunge in Germania.”Redeschideți…