Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Ludovic Orban a spus despre Alina Gorghiu ca „s-a autodescalificat” dupa ce aceasta a initiat un proiect de lege privind executarea la domiciliu a pedepsei cu inchisoare. Acesta a mai adaugat ca deputatii PNL vor vota impotriva proiectului, pe care il catalogheaza drept „o aberatie”.

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a catalogat, vineri, proiectul de lege privind executarea la domiciliu a pedepsei cu închisoarea, initiat de senatorul liberal Alina Gorghiu, drept o "aberatie" si a anuntat ca deputatii liberali vor vota împotriva."Este o…

- "Este o aberatie. E un proiect de lege care a fost initiat de un senator al nostru fara a avea acordul grupului parlamentar din Senat, dar mai ales fara a avea acordul conducerii PNL. PNL nu sustine acest proiect de lege, Guvernul pe care il conduc este categoric impotriva acestui proiect de lege. Am…

- "Este o aberatie. E un proiect de lege care a fost initiat de un senator al nostru fara a avea acordul grupului parlamentar din Senat, dar mai ales fara a avea acordul conducerii PNL. PNL nu sustine acest proiect de lege, Guvernul pe care il conduc este categoric impotriva acestui proiect de lege.…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a catalogat, vineri, proiectul de lege privind executarea la domiciliu a pedepsei cu inchisoarea, initiat de senatorul liberal Alina Gorghiu, drept o "aberatie" si a anuntat ca deputatii liberali vor vota impotriva. "Este o aberatie. E un proiect…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca premierul Ludovic Orban ar trebui sa preia proiectul social-democratilor privind impozitarea pensiilor speciale si sa emita ordonanta de urgenta, iar banii astfel obtinuti sa ii dea la Sanatate. "Premierul Orban ar trebui…

- Sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru investirea Guvernului Citu este programata la ora 16.00. Saptamana trecuta, presedintele PNL, Ludovic Orban, spunea ca este in mana Parlamentului decizia privitoare la investirea Guvernului Citu, precizand ca liberalii au purtat discutii…

- Proiectul de lege mai trebuie sa primeasca votul plenului Camerei Deputatilor, care este forul decizional.„Inca nu am terminat raportul, am terminat sedinta comisiei in care am dezbatut Legea vaccinarii. Daca pana acum mergeam pe acest concept unanim, al obligativitatii informarii, de astazi putem vorbi…