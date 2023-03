Stiri pe aceeasi tema

- Premierul s-a intalnit cu asistentul principal adjunct al secretarului de stat din cadrul Biroului pentru Afaceri Europene și Eurasiatice al Departamentului de Stat al SUA. Cei doi au discutat despre cooperarea bilaterala dintre Romania și SUA pe dimensiunile politica, economica și militara.

- Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit cu asistentul principal adjunct al secretarului de stat din cadrul Biroului pentru Afaceri Europene si Eurasiatice al Departamentul de Stat al SUA, Dereck J. Hogan. Cei doi au vorbit despre cooperarea economica, razbo

- Prim-ministrul Romaniei Nicolae Ciuca l-a primit luni la Palatul Victoria pe Dereck J. Hogan, reprezentant al Biroului pentru Afaceri Europene al Departamentul de Stat al SUA, context in care partea americana a propus acordarea de sprijin tehnic pentru includerea Romaniei in programul Visa Waiver.

- Prim-ministrul Romaniei Nicolae Ciuca l-a primit la Palatul Victoria pe asistentul principal adjunct al Secretarului de stat din cadrul Biroului pentru Afaceri Europene si Eurasiatice al Departamentul de Stat al SUA, Dereck J.

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca l-a primit, la Palatul Victoria, pe asistentul principal adjunct al Secretarului de stat din cadrul Biroului pentru Afaceri Europene si Eurasiatice al Departamentul de Stat al SUA, Dereck J. Hogan, aflat la Bucuresti pentru a participa la reuniunea Dialogului Strategic Romania-SUA.Oficialul…

- Fostul ambasador al SUA la Chișinau, Dereck Hogan, in prezent secretar adjunct principal in Biroul pentru afaceri europene și eurasiatice, va merge in Romania și in Republica Moldova, in perioada 12-15 martie 2023. Anunțul a fost facut de reprezentanții Biroului pentru Afaceri Europene și Eurasiatice…

- Compania AE SOLAR a anunțat ca va deschide o fabrica de producere a panourilor solare in Romania, valoarea totala a investiției fiind de un miliard de euro. Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit, luni, reprezentanții companiei AE SOLAR și ai Rețelei Universitaților de la Marea Neagra. Fii la…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, aflat in vizita in Republica Coreea, s-a intalnit, miercuri, la Seul, cu membri ai comunitatii romanesti din aceasta tara. „Ceva mai devreme, ne-am intalnit la Ambasada noastra din Seul cu o parte a comunitatii romanesti din Coreea de Sud: mica, dar…