Aplicarea unui cadru normativ predictibil si eficient in raport cu mediul de afaceri si investitorii se numara printre temele abordate in prima intalnire pe care premierul Nicolae Ciuca a avut-o cu membrii Consiliului Director al AmCham Romania. “Discutiile au vizat prezentarea prioritatilor Guvernului Romaniei, cu accent pe oportunitatile oferite de cel mai mare buget de investitii alocat in ultimii 30 de ani, implementarea Planului National de Redresare si Rezilienta, precum si modalitatea de aplicare a unui cadru normativ predictibil si eficient in raport cu mediul de afaceri si investitorii.…