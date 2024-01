Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu s-a vazut cu unul dintre veteranii de la protestul fermierilor, Constantin Craciun dintr-o comuna din Vrancea, precizand ca instituția pe care o conduce e in dialog cu manifestanții pentru rezolvarea problemelor.

- Marcel Ciolacu, premierul Romaniei, a avut, vineri, o intalnire cu primarul ales al Chișinaului, Ion Ceban, au declarat surse guvernamentale pentru Adevarul. Guvernul nu a furnizat informații oficiale despre vizita edilului.

- Premierul Marcel Ciolacu anunta ca toate aspectele legate de noua lege a pensiilor, inclusiv cel privind sursele de finantare, au fost clarificate, iar proiectul intra "in linie dreapta" in Parlament, in urma discutiilor purtate, luni, in cadrul coalitiei de guvernare. Premierul Marcel Ciolacu anunta…

- Premierul Marcel Ciolacu a avut sambata, in Spania, o intalnire cu Olaf Scholz, cancelarul federal al Germaniei, cei doi discutand despre provocarile economice, sociale si geopolitice cu care se confrunta intreaga Europa, dar si despre aderarea Romaniei la Schengen. ”Un pranz social-democrat intre doi…

- Premierul Marcel Ciolacu are, luni, o intalnire de lucru cu reprezentantii membrilor Consiliului Executiv al Asociatiei Romane a Bancilor, conform agendei anuntate de Guvern.Vineri, pe Facebook, prim-ministrul a anuntat ca saptamana viitoare va convoca la Guvern o intalnire cu specialistii din Ministerul…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat ca va convoca saptamana viitoare la Guvern o intalnire pe tema banilor cash, cu specialistii din Ministerul de Finante si BNR, dar si cu reprezentantii micilor intreprinzatori ai bancilor si societatii civile. Intr-o postare pe o retea de socializare, seful Executivului…

- Premierul Marcel Ciolacu a explicat sambata ca Romania si alte tari depun un efort comun pentru a-i ajuta pe cetatenii din Fasia Gaza cu dubla cetatenie, printre care si romani, sa paraseasca aceasta zona, insa a mentionat ca situatia "nu e usor de gestionat".