Stiri pe aceeasi tema

- Fostul jurnalist Cristian Vasilcoiu a publicat pe pagina sa de Facebook o fotografie in care premierul Ludovic Orban apare alaturi de cativa ministri, la o masa pe care se afla bautura. În fotografie apar premierul Ludovic Orban, vicepremierul Raluca Turcan, singura care are o masca,…

- "In martie 2016, am fost prim-ministrul Romaniei care a declarat cladirea Guvernului zona «smoke-free» inainte ca legea antifumat sa intre in vigoare. Din pacate, stiu cel putin trei premieri care mi-au urmat la Palatul Victoria si au venit cu scrumierele dupa ei in birouri", a scris, vineri seara,…

- "Colegii mei din Guvern si-au permis ca impreuna cu Premierul sa se relaxeze cateva momente dupa ce au obtinut 33 de miliarde de euro, nerambursabili, de la Uniunea Europeana, pentru a-i ajuta pe romanii afectati de efectul catastrofal al pandemiei COVID-19. Oare ar fi fost mai bine sa serveasca fiecare…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri seara, pentru agenția MEDIAFAX, ca nu stie despre poza postata pe Facebook de fostul ministru Eugen Teodorovici, in care apare fumand in unul dintre birourile din Guvern. Premierul a spus ca daca poza exista, nu are ce face.

- O fotografie in care apare premierul Ludvic Orban cu tigara aprinsa in mana si mai multi ministri care au in mana pahare sau tigari este distribuita intens pe Facebook. Fotografia a fost facuta intr-unul dintre birourile de la Guvern, iar cele mai multe comentarii ale utilizatorilor sunt negative.

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, miercuri seara, ca Romania poate accesa sume cuprinse intre 3 miliarde si 5 miliarde de euro, finantare europeana, pentru sprijinirea angajatilor si angajatorilor. "Putem spune astazi ca Romania are garantia ca va beneficia de finantare la nivel european…

- „Premierul Ludovic Orban va susține astazi, incepand cu ora 20.00, declarații de presa la Palatul Victoria. Declarațiile vor fi transmise live pe pagina de Facebook a Guvernului, pe canalul oficial de Youtube, precum și prin sistemul unic de distribuție al Administrației Prezidențiale”, se arata intr-un…

- Premierul Ludovic Orban va susține astazi, la ora 19.00, o conferința de presa la Palatul Victoria.Conferința de presa va fi transmisa live pe platformele Facebook și YouTube ale Guvernului, iar imaginile video vor fi difuzate presei in direct prin sistemul unic de distribuție folosit și de…