Stiri pe aceeasi tema

- Lista cadourilor protocolare primite de președinta Maia Sandu in perioada trimestrului II al anului 2021 a fost facuta publica pe site-ul Președințeiei. Potrivit documentului, cel mai scump cadou are valoarea de piața de 6.200 de lei și a fost primit din partea președintelui Germaniei, Frank-Walter…

- ”In cursul zile de marti, am informat toti liderii coalitiei despre decizia mea de a il remania pe dl ministru Nazare. Mi-a spus ca nu doreste sa isi dea demisia si sa fie revocat”, a anuntat prim-ministrul dupa sedinta de Guvern. Citu a explicat ca Alexandru Nazare a avut posibilitatea de a-si prezenta…

- Premierul a precizat in cadrul unei emisiuni la TVR, ca suflu nou inseamna de fapt o stare de spirit si ca acesta incepe de la schimbarea presedintelui partidului. El a mai explicat ca Ludovic Orban ia singur decizii cu care ar trebui de fapt sa fie mandatat de forul BEX al PNL.

- Premierul Florin Cițu a convocat o videoconferința cu prefecții, sambata la ora 13:00. Conferința a avut ca tema de discuție inundațiile și pagubele produse de furtunile din ultimele ore, care au cuprins intrega țara. Primul ministrul i-a rugat pe prefecți sa se pregateasca pentru cel mai negru scenariu…

- CHIȘINAU, 1 iun – Sputnik. Bruxellesul trebuie sa aprobe vaccinul rusesc ”Sputnik V” cat mai curand posibil pentru a menține in mișcare „motorul” de vaccinare european, a spus premierul bavarez Markus Soeder, adaugand ca intarzierile din motive politice sunt inacceptabile, relateaza . © Ruptly Un…

- Oktoberfest, cel mai mare festival al berii din lume, organizat in Germania, nu va avea loc nici in 2021 – pentru al doilea an consecutiv – din cauza pandemiei de coronavirus, a anuntat luni presedintele-premier al landului Bavaria, potrivit BBC . Oktoberfest atrage de obicei aproximativ 6 milioane…

- Premierul armean Nikol Pasinian a salutat sambata decizia istorica a presedintelui american Joe Biden de a recunoaste oficial genocidul armean, relateaza AFP. Nikol Pasinian i-a multumit presedintelui SUA pentru aceasta ''masura foarte puternica spre justitie si adevarul istoric'' si care…

- Premierul armean Nikol Pasinian a salutat sambata decizia istorica a presedintelui american Joe Biden de a recunoaste oficial genocidul armean, relateaza AFP. Nikol Pasinian i-a multumit presedintelui SUA pentru aceasta ''masura foarte puternica spre justitie si adevarul istoric'' si…