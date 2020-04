Stiri pe aceeasi tema

- Premierul japonez Shinzo Abe a declarat marti stare de urgenta pentru combaterea raspandirii infectiilor cu coronavirus in centrele populate si a prezentat un pachet de stimulare pe care l-a descris ca unul dintre cele mai mari din lume pentru atenuarea impactului economic, transmite CNBC.

- Ministrul francez al Culturii, Franck Riester a fost diagnosticat pozitiv cu noul virus ucigaș din China a informat, luni, cabinetul sau, subliniind ca are “o forma usoara” si ca se afla la domiciliul din Paris, anunța France24.roMinistrul a fost testat iar rezultatul este pozitiv” dupa ce a manifestat…

- Japonia, a treia economie mondiala, ar putea intra in recesiune, dupa ce s-a contractat in ritm anual cu 6,3% in trimestrul patru din 2019, in urma majorarii taxei pe consum si a cererii globale slabe, transmit Kyodo si BBC, informeaza AGERPRES . Este cel mai semnificativ declin din ultimii cinci ani…

