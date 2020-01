Premierul irakian: Retragerea trupelor SUA ţine de competenţa Irakului Premierul interimar irakian a declarat luni ca retragerea trupelor SUA din Irak tine de competenta Irakului, dupa ce parlamentul de la Bagdad a solicitat in ajun ca trupele straine sa paraseasca aceasta tara din Orientul Mijlociu, potrivid dpa. 'Nu vom accepta ca Irakul sa devina o scena pentru reglari de conturi', a afirmat premierul interimar irakian Adel Abdel-Mahdi in cursul unei intalniri cu ambasadorul Chinei la Bagdad. Parlamentul irakian a adoptat duminica o rezolutie prin care cere sa se puna capat prezentei trupelor straine in tara in legatura cu coalitia condusa de SUA impotriva… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

