Stiri pe aceeasi tema

- Submarinul rusesc de mare adancime cu propulsie nucleara AS-31, cunoscut sub pseudonimul Loșarik, va ieși la teste in iunie sau iulie, dupa mai mulți ani de reparații, a anunțat miercuri agenția de știri de stat TASS, citand o sursa militara anonima, potrivit Reuters.„Reparațiile Loșharik sunt aproape…

- Lucrurile se complica al naibii de rau in scutlacul de la gurile Dunarii… N-o zic eu, ci ditamai președintele ! Da, da, intrucat, „pe fondul unei serii de crize suprapuse, in anul 2023, mediul international a devenit tot mai putin predictibil, instabilitatea fiind principala trasatura a noii dinamici…

- Ministrul apararii nationale, Angel Tilvar, a avut vineri, 16 februarie, o intrevedere cu Armin Papperger, CEO-ul companiei Rheinmetall AG. Intalnirea vine in contextul in care Rheinmetall a preluat pachetul majoritar al companiei romanești de armament Automecanica Mediaș, iar in țara noastra se vor…

- Vineri, in marja Conferinței de Securitate de la Munchen, ministrul apararii nationale, Angel Tilvar, a avut o intrevedere cu James Mattis, fost secretar al apararii din SUA The post MINISTERUL APARARII NAȚIONALE Tilvar a reiterat importanța menținerii permanente a trupelor SUA in Romania first appeared…

- Premierul Marcel Ciolacu a trait clipe de groaza noaptea trecuta din cauza bombadarmentelor din apropierea grainiței Ucrainei cu Romania.„Și dvs. ați fost treziți din somn al fel ca și mine. Pe mine m-a trezit ministrul Apararii și domnul Raed Arafat, pe dvs. sistemul RO-Alert. Sa ne uitam unii la…

- Intr-un interviu acordat pentru Europa Libera, Generalul Gheorghita Vlad, șeful Statului Major al Apararii din Armata Romana, a subliniat necesitatea ca populația Romaniei sa se pregateasca pentru posibile amenințari la adresa securitații naționale.

- Liderul regiunii separatiste Transnistria a cerut instituțiilor sale de aparare și informații sa fie „din ce in ce mai proactive” in pregatirea militara, potrivit Sky News.Tensiunea in zona a crescut in acest an, atunci cand guvernul Republicii Moldova a introdus o taxa asupra importurilor și exporturilor…

- Republica Moldova este expusa la actiunile hibride ale Moscovei, de aceea Romania va continua sprijinul sau in domeniile in care Chisinaul are cea mai mare nevoie, a afirmat, luni, ministrul Apararii, Angel Tilvar.