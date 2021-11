Premierul irakian, nevătămat după o „tentativă de asasinat” cu dronă Premierul irakian Moustafa al-Kazimi a scapat ”nevatamat” dintr-o ”tentativa de asasinat esuata” care a avut loc in noaptea de sambata spre duminica cu o ”drona capcana” asupra resedintei sale in Zona Verde din Bagdad, a anuntat biroul premierului, relateaza AFP.Acest atac nu a fost revendicat imediat si nu se stie deocamdata daca a provocat victime, precum si amploarea pagubelor materiale. ”Sunt bine, multumesc lui Dumnezeu si fac apel la calm si retinere din partea tuturor pentru binele Irakului”, a scris Kazimi pe Twitter. Potrivit biroului sau, aceasta ”tentativa de asasinat esuata” a fost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

