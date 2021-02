Premierul Florin Citu: "Am descoperit sporuri despre care nu stiam ca exista" Premierul Florin Citu a declarat dupa sedinta de guvern de miercuri, 3 februarie, ca a descoperit ca sunt sporuri in institutiile publice despre care nu stia ca exista.



"Cea mai importanta modificare este sa faci legatura intre performanta si venit, acest lucru nu exista azi in legea salarizarii, vom introduce criterii de performanta. Am descoperit sporuri despre care nu stiam ca exista", a declarat Florin Citu.



"Vor disparea aceste sporuri, anul acesta va incepe cu o modificare si la anul le taiem. Sporurile sunt bune, ele sunt o motivatie pentru toata lumea sa isi faca treaba… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

