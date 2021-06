Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, printr-o ordonanta de urgenta, completarea Legii nr. 49/1991, privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi, beneficiarii urmand sa fie 2.521 de persoane. "Un alt proiect important pe ordinea de zi astazi, care…

- Guvernul a adoptat o OUG care completeaza legea 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi. „Un alt proiect important pe ordinea de zi astazi aprobat este proiectul de OUG pentru completarea legii 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si…

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca a aprobat in ședința de guvern de miercuri și a trimis in Parlament pentru a fi dezbatut in procedura de urgența proiectul de lege care elimina cumulul de pensie cu salariul la stat și care crește, doar opțional, varsta de pensionare la 70 de ani. „Mergem in Parlamentul…

- Guvernul a alocat 410 mii lei din bugetul de stat autoritaților administrației publice locale de nivelul al doilea pentru a putea fi acordate indemnizații unice pentru 10 beneficiari din Nisporeni, Rașcani și Chișinau.

- Premierul Florin Citu a afirmat, luni, ca proiectul legii 5G va fi adoptat de Parlament in procedura de urgenta, asa cum a stabilit Guvernul. "Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt foarte clare. Ramane asa cum a stabilit Guvernul. Am vorbit cu presedintele Camerei Deputatilor, membri ai Parlamentului.…

- Executivul a aprobat modificarea legii Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 care prevede sanctiunea complementara a suspendarii activitatii pentru operatorii economici care nu respecta masurile de prevenire si combatere a raspandirii…

- Promovarea acestui proiect de lege nu ar fi fost posibila fara pașii decisivi facuți de Guvernul liberal in 2020. Pe parcursul mandatului meu la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor am acordat o atenție deosebita tehnologiilor 5G.

- Alocațiile de stat acordate pentru merite deosebite veteranilor de razboi vor fi acordate și veteranilor stabiliți peste hotare. Parlamentul a aprobat, in ședința de astazi, proiectul de modificare a Legii cu privire la veterani, in doua lecturi. Proiectul de lege are drept scop susținerea veteranilor…