Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea masurilor incluse in „Sprijin pentru Romania” au fost deja aprobate la o luna dupa ce coaliția de guvernare a lansat acest program, a declarat duminica premierul Nicolae Ciuca.

- Deputatul PNL de Suceava, Ion Balan, a declarat ca prin adoptarea pachetului de masuri financiare ”Sprijin pentru Romania”, Guvernul condus de Nicolae Ciuca a facut cea mai clara demonstrație ca in centrul programului de guvernare se afla cetațenii romani și economia romaneasca. El a aratat ca nu mai…

- „In urmatoarea perioada vom aproba in Guvern un ajutor de stat pentru stimularea investitiilor de peste un milion de euro cu impact major in economie. Practic este o schema care continua. Ea a fost reactivata si in felul acesta vom putea ca prin investitiile pe care le faceti dumneavoastra si ceilalti…

- Gabriela Horga, deputat PNL, anunța ca au inceaput sa fie puse in practica primele masuri din programul Sprijin pentru Romania, program anunțat de premierul Nicolae Ciuca. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Premierul Nicolae Ciuca afirma, marti seara, ca implementarea pachetului de masuri ”Sprijin pentru Romania” este prioritara pentru executiv, iar solutiile legislative sunt deja in lucru.

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat marti la 4,71% pe an, de la 4,70% pe an in ziua precedenta, transmite Agerpres , care citeaza datele Bancii Nationale a Romaniei. Este cel mai mare nivel atins de indicele ROBOR…

- OFICIAL| LISTA masurilor economice „Sprijin pentru Romania”: Salariul minim in agricultura și industria alimentara, 3.000 de lei brut LISTA masurilor economice „Sprijin pentru Romania”: Salariul minim in agricultura și industria alimentara, 3.000 de lei brut Coaliția de guvernare s-a reunit, luni dupa-amiaza,…

- Romania a cheltuit 51 de milioane de lei, pana la acest moment, de la inceperea conflictului din Ucraina, iar saptamana viitoare vor fi inaintate documentele la Bruxelles pentru inceperea decontarilor, a declarat azi premierul Nicolae Ciuca, dupa sedinta de Guvern. El a adaugat ca au fost stabilite…