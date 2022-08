Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat marți seara ca nu a apucat inca sa se intalneasca cu Kelemen Hunor pentru a discuta despre discursul controversat al prim-ministrului Ungariei, Viktor Orban, de la Baile Tușnad. Potrivit lui Ciuca, acest subiect nu poate fi abordat printr-un apel telefonic, astfel…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca nu a apucat sa se vada personal cu Kelemen Hunor, presedintele UDMR, pentru a discuta despre derapajele avute de premierul Ungariei, Viktor Orban, la Baile Tusnad. Mai mult, posibilitatea iesirii UDMR de la guvernare ar putea fi o tema de discutie la sedinta Coalitiei,…

- Presedintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, i-a raspuns vineri șefului statului, care i-a cerut clarificari pentru ca lideri și miniștri UDMR au fost la Tușnad și au aplaudat discursul controversat al lui Viktor Orban. Intr-o declarație pentru Agerpres , Kelemen Hunor a refuzat sa explice aplauzele…

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat, joi, cu prilejul unei vizite in judetul Alba, ca declaratiile facute in Romania, la sfarsitul saptamanii trecute, de catre premierul Ungariei, Viktor Orban, sunt ‘nedorite’ si ‘nu isi au locul intr-o Europa unde 27 de tari traiesc in pace si prosperitate’. El a subliniat…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, joi, cu prilejul Zilei Ambulantei din Romania, ca, asa cum s-a angajat prin Programul de Guvernare, Guvernul va majora de la an la an finantarea publica a sectorului de sanatate cu cel putin 0,5% din PIB, pentru a ne apropia de media europeana. „Ii sarbatorim astazi…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a catalogat declaratiile anti-UE si anti-NATO facute in Romania de premierul Ungariei, Viktor Orban, drept „jignitoare pentru toata lumea”. „O sa avem o discutie in cadrul coalitiei. Declaratia a fost jignitoare la toata lumea. Nu a fost o jignire adusa in special…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a declarat, fiind intrebat cu privire la discursul anti-UE purtat de premierul Ungariei, Viktor Orban, in timpul vizitei sale in Romania, ca se astepta la o reactie imediata din partea sefului UDMR, Kelemen Hunor si ca va exista o discutie in Coalitie cu privire la acest…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, duminica, un mesaj cu prilejul Zilei Politiei de Frontiera, cerandu-le angajatilor acestei structuri sa fie mandri de faptul ca sunt „strajerii Europei”. „Astazi, cu prilejul Zilei Politiei de Frontiera Romana, le urez succes tuturor celor care activeaza in aceste…