Premierul Ciucă a anunțat când va fi gata marele pod de la Brăila Premierul Nicolae Ciuca a declarat, vineri, ca podul de la Braila va fi finalizat in luna decembrie. Declarațiile acestuia au fost facute in cadrul vizitei oficiale pe care Ciuca a efectuat-o la Braila. Premierul a vizitat, de asemenea, mai multe firme din Braila și Buzau, una dintre acestea fiind, conform informațiilor transmise de Guvern, Yazaki Romania SRL. Cum ne protejam in caz de razboi nuclear? Rolul pastilelor cu iod și pericolul administrarii preventive Licitatia pentru realizarea podului suspendat peste Dunare, cea mai mare lucrare de infrastructura din Romania din ultimii 30 de ani,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Podul suspendat peste Dunare de la Braila este garantat 100 de ani. Obiectivul va avea un sistem de dezumidificare care ii va prelungi durata de utilizare. Podul de la Braila va fi cel mai mare din Romania si al treilea din Europa ca dimensiune.

- Al treilea pod ca lungime din Europa, care se construieste in prezent peste Dunare la Braila, a trecut intr-o noua etapa. Constructorul monteaza calea de rulare, fomata din blocuri metalice de peste 200 de tone. Obiectivul este realizat in proportie de peste 60 la suta.

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat vineri, 18 martie, ca lucrarile la podul suspendat peste Dunare, de la Braila, avanseaza, iar constructorii au asigurat ca pana la sfarșitul acestui an se va putea circula pe pod. „Inca un segment de tablier a ajuns pe șantierul Podului Suspendat…

