Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a anuntat ca a deschis un dosar penal in rem care are ca obiect savarsirea de catre functionari publici a unor presupuse infractiuni de abuz in serviciu in legatura cu licentierea si supravegherea activitatii azilului din localitatea Bardesti, judetul Mures. “Pe…

- UPDATE – DNA a anuntat vineri ca a deschis un dosar penal in rem care are ca obiect savarsirea de catre functionari publici a unor presupuse infractiuni de abuz in serviciu in legatura cu licentierea si supravegherea activitatii azilului din localitatea Bardesti, judetul Mures. ‘Pe rolul DNA a fost…

- Scandalul “Azilele groazei” continua cu un nou episod, odata cu descoperirea unui alt azil in care oamenii erau ținuți in condiții inumane, in județul Mureș. Azilul groazei din Mureș a fost controlat de instituțiile statului de trei ori in iulie, dar inspectorii spun ca nu au fost gasite nereguli. Centrul…

- Ancheta in cazul azilului din localitatea Bardesti, judetul Mures, unde zeci de oameni erau ținuți printre gramezi de moloz, pe saltele pline de fecale, urina si sange, a fost preluata de DIICOT Targu Mures.

- Un nou azil al groazei a fost descoperit in judetul Mureș, unde zeci de copii si adulti erau tinuti in conditii improprii, in subsolul unui imobil, pe saltele pline de fecale, urina si sange. Centrul de Resurse Juridice (CRJ) anunta, joi seara, ca beneficiarii din subsolul azilului din Mures erau cazati…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, aseara, intr-un mesaj pe o retea de socializare ca a dispus intervenția de urgența a autoritaților „in cazul unor abuzuri și violențe inadmisibile” care ar fi fost comise impotriva unor beneficiari din Centrul de ingrijire și asistența Casuța Lu’Min, din județul Mureș.…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat ca a dispus de urgenta verificari din partea institutiilor statului in cazul unor "abuzuri si violente inadmisibile" comise impotriva unor beneficiari din Centrul de ingrijire si asistenta Casuta Lu'Min, din judetul Mures, urmare a

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a anuntat ca a dispus de urgenta interventia institutiilor statului, in urma informatiilor primite de la Centrul de Resurse Juridice asupra unor abuzuri si violente comisie impotriva unor beneficiari din Centrul de ingrijire si asistenta Casuta Lu'Min, din judetul Mures.„Ca…