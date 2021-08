Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a anuntat ca a cerut ANSVSA, politiei si ANAF sa asigure eficacitatea masurii suspendarii transportului cu animale vii, pe perioada caniculei, si sa aplice cele mai aspre sanctiuni, unde este cazul”. „Am cerut ANSVSA, politiei si ANAF sa asigure eficacitatea masurii suspendarii…

- Premierul Florin Citu cere sanctiuni aspre pentru a asigura eficacitatea masurii suspendarii transportului cu animale vii, pe perioada caniculei.In cursul zilei de ieri un autotren incarcat cu oi s a rasturnat in apropierea localitatii Ceamurlia de Sus, judetul Tulcea . Aproximativ 100 de oi din cele…

- Avand in vedere faptul ca pentru saptamana in curs si saptamana viitoare, in tara noastra, sunt prognozate temperaturi foarte ridicate, maximele urmand sa depaseasca chiar si 40° C, conducerea Autoritatii Nationale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a dispus suspendarea temporara…

