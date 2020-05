Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a continuat, luni, consultarile cu reprezentantii industriei Horeca, despre reluarea activitatii acestui sector, in conditii de siguranta, atunci cand situatia epidemiologica o va...

- La inițiativa comuna a președintelui Consiliul Județean Maramureș, Gabriel Zetea și a președintelui Camerei de Comerț și Industrie, Florentin Tuș, a avut loc a doua intalnire restransa cu reprezentanții domeniului HoReCa. Discuțiile s-au purtat in cursul zilei de miercuri, 13 mai 2020. In Maramureș,…

- Industria turismului local a fost puternic afectata pe parcursul ultimelor doua luni, in urma masurilor impuse de Guvern pe fondul pandemiei de coronavirus, a declarat presedintele Consiliului Judetean (CJ) Maramures, Gabriel Zetea, potrivit unui comunicat de presa transmis vineri. Acesta a avut o…

- Social-democrații ii reproșeaza lui Florin Cițu ca nu a luat masuri pentru sprijinirea mediului de afaceri afectat de criza Covid-19. "Aceasta e problema cea mai importanta. Daca este sa discutam despre aceasta criza, ea are doua componente: componenta medicala (...) și zona economica, unde…

- Asta spun reprezentanții industriei hoteliere, care au fost miercuri la o intalnire cu premierul. Asta inseamna ca in lista de motive pentru care romanii vor putea ieși din localitate, de pe 15 mai, vor intra și excursiile la mare, la munte sau in alte stațiuni. Patronii din turism spun ca in zilele…

- Blocul National Sindical, ca reprezentant al unui numar semnificativ de lucratori din Romania, arata ca a luat act de initiativa presedintelui Klaus Iohannis de a invita la consultari mediul de afaceri, cu privire la masurile de relansare economica ce urmeaza a fi luate dupa ridicarea starii de urgenta.…

- Guvernul Ludovic Orban afirma in Raportul de activitate pe perioada starii de urgența, trimis luni Parlamentului, ca „Guvernele anterioare au ascuns constant starea reala a finantelor publice din Romania” și ca, astfel, „PNL a preluat guvernarea intr-o situatie economica deosebit de dificila, marcata…

- „Am facut un apel la calm, nu avem de ce sa ne comportam altfel decat normal. Mereu capacitatea de producție pe tot ce inseamna alimente, marfuri necesare in gospodarie, trebuie sa fie mai mare decat vanzarile efective. E și un ritm de aprovizionare care nu a creat nicio penurie. Nu e niciun motiv sa…