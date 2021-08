Premieră pentru Republica Moldova, 40 de femei au acces în noul Legislativ Deputata Partidului Acțiune și Solidaritate se bucura pentru faptul ca 40 de femei au acces in noul Legislativ. O deputata PAS este mandra ca 40 de femei au acces in noul Legislativ 40 de femei in Parlament este o premiera pentru Rep. Moldova, transmite. „40 de femei au acces in noul legislativ! Acesta este un numar record de femei deputate in istoria Parlamentului Republicii Moldova. Am parcurs acest drum lung timp de aproximativ 31 de ani de la 3,75% in 1990 pana la 39,6% in 2021. Astfel, Republica Moldova se afla acum in randul țarilor europene care au o pondere… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

