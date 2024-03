Stiri pe aceeasi tema

- MINA, Museum of Immersive New Art, aduce in atenția publicului noul spectacol: „Vrajitorul din OZ Imersiv”. Acesta va fi prezentat in premiera pe 20 februarie și va oferi o reinterpretare fascinanta a poveștii clasice a Vrajitorului din Oz intr-un spațiu imersiv de excepție, cu proiecții 360, inclusiv…

- Galeriile Artmark expun, de Ziua Nationala Constantin Brancusi la 19 februarie, o lucrare realizata de sculptor in 1905-1906, „Bustul unui patron de restaurant (Portretul lui Achille Balde)”. Este vorba despre „o opera care nu a fost niciodata vazuta, dupa ce a fost considerata pierduta sau distrusa”.…

- Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” Suceava se pregatește de o noua premiera. Este vorba de spectacolul ”Capșuni de zapada” de Petro Ionescu in regia lui Cosmin Panaite. Așa cum a transmis managerul Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava, Angela Zarojanu, in cadrul unei conferințe de presa, spectacolul…

- ■ a fost prins de polițiști in timp ce era la volan deși bause, probabil se drogase și nu avea permis ■ in interiorul masinii a fost descoperit un sistem de avertizare speciala luminoasa, o sirena si un dispozitiv de amplificare a vocii ■ s-a dispus arestarea la domiciliu ■ Pe 31 ianuarie 2024, in […]…

- Un barbat care a facut scandal intr-un avion care se deplasa pe ruta Copenhaga-București, in luna martie a anului 2022, a fost condamnat definitiv la 2 ani și 6 luni cu executare, potrivit News.ro.

- Pentru presedintele Klaus Iohannis , 2023 a fost un an bun din punct de vedere al vizitelor externe: nu mai puțin de 34 de deplasari, care au costat tatul roman 41 milioane de lei, iar printre acestea s-au aflat și doua turnee – in America Latina și Africa. Aproape ca nu a fost luna in care președintele…

- Doina Cernavca, fondatoare și promotoare a mai multor proiecte de caritate din Republica Moldova, care ajuta familii defavorizate, copii neșcolarizați, iar, de curand și persoane bolnave de cancer, a facut dezvaluiri, in premiera, in calitatea sa de prima soție a cantarețului Adrian Ursu. Cei doi s-au…

- Președintele roman Klaus Iohannis a felicitat joi autoritațile de la Chișinau dupa decizia luata de Consiliul European de deschidere a negocierilor de aderare la UE pentru Republica Moldova și Ucraina.