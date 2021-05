Premieră pe Google! Dogecoin este mai căutată decât Bitcoin Interesul public global pentru Dogecoin ( DOGE ), masurat prin statistici de cautare pe internet, a depașit-o pentru prima data pe cea a Bitcoin ( BTC ). Conform datelor din Google Trends, valorile atribuite fiecarei criptomonede pentru 2-8 mai se situeaza la 56/100 puncte pentru DOGE, comparativ cu 48/100 pentru BTC, conform Cointelegraph. Conform graficului de mai jos, interesul de cautare pentru DOGE in ultimele 12 luni a fost adesea strans corelat cu varfurile și scaderile de interes public in Bitcoin. Saptamana aceasta arata nu numai o non-corelație puternica, ci un nivel mai ridicat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Geometric Energy Corporation a anuntat misiunea finantata cu dogecoin duminica, dar comunicatul nu a dezvaluit valoarea financiara a misiunii. ”Suntem incantati sa lansam DOGE-1 to the Moon! Aceasta misiune va demonstra aplicabilitatea criptomonedei dincolo de orbita Pamintului si va pune bazele comertului…

- Elon Musk, CEO al companiilor Tesla si SpaceX, si-a facut debutul sambata seara in calitate de prezentator al emisiunii americane de televiziune ''Saturday Night Live'' (SNL), informeaza AFP. Controversatul multimiliardar, a carui prezenta in cadrul emisiunii umoristice a fost extrem de anticipata,…

- Los Angeles, 9 mai /Agerpres/ - Elon Musk, CEO al companiilor Tesla si SpaceX, si-a facut debutul sambata seara in calitate de prezentator al emisiunii americane de televiziune ''Saturday Night Live'' (SNL), informeaza AFP. Controversatul multimiliardar, a carui prezenta…

- Dominația Bitcoin asupra valorii totale a pieței criptomonedelor este in scadere , pe masura ce Ether, cel mai mare rival al sau, a atins nivelul de 3.000 USD, sugerand spațiu și mai mare pentru evoluție. Cea mai mare moneda digitala reprezinta acum aproximativ 46% din valoarea totala a pieței criptografice…

- Din punct de vedere tehnic, Tesla este o companie auto. Dar, in ultimul timp, se vorbește tot mai mult despre incursiunea firmei lui Elon Musk in universul Bitcoin . Discuțiile s-au aprins in aceasta saptamana cand au fost anunțate cifrele financiare pentru primul trimestru din 2021. CEO-ul Elon…

- Seful producatorului american de automobile electrice Tesla, Elon Musk, a anuntat miercuri ca un vehicul Tesla poate fi acum cumparat folosind bitcoin, iar optiunea va fi disponibila in afara SUA ulterior in acest an, transmite Reuters. Miliardarul a scris pe Twitter: "Puteti cumpara acum…

- Scaderea pretului bitcoin din aceasta saptamana a afectat negativ capitalizarea bursiera a producatorului de automobile electrice Tesla si averea neta a miliardarului Elon Musk, care s-au redus cu 110 miliarde de dolari, respectiv cu 20 de miliarde de dolari, transmite Reuters. Producatorul…

- Jeff Bezos și-a recaștigat titlul de cea mai bogata persoana din lume, punand capat domniei lui Elon Musk, care a durat aproximativ șase saptamani, informeaza CNN . Musk a pierdut, marți, aproximativ 4,5 miliarde de dolari, dupa ce acțiunile Tesla au scazut cu 2,4%, ceea ce a fost suficient pentru ca…