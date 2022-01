Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a confirmat joi ca va numi, pentru prima data in istorie, o femeie afro-americana la Curtea Suprema a Statelor Unite, pentru a-l inlocui pe judecatorul in exercitiu Stephen Breyer, care și-a anunțat retragerea.

- Angajamentul SUA de a intari prezenta americana in Romania este o dovada reala a unui parteneriat strategic puternic, a transmis, joi, premierul Nicolae Ciuca dupa anuntul presedintelui Statelor Unite, Joe Biden, in acest sens. “Angajamentul SUA de a intari prezenta americana in Romania este o dovada…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a blocat cerinta administratiei Biden privind vaccinul sau testarea anti-Covid in companiile cu peste 100 de angajați. Joe Biden nu mai poate face nimic dupa decizia Curtii Supreme care i-a blocat decizia de a impune fie vaccinul anti-COVID-19, fie teste regulate…

- Președintele american Joe Biden și soția sa, Jill, au avut o intalnire virtuala in ziua de Craciun cu soldații americani aflați in baze militare de pe și din afara teritoriului Statelor Unite. Printre cei care au luat parte la convorbirea in sistem video-call s-au numarat și militari americani de la…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost convocat la Curtea Suprema de la Kiev pentru ziua de 28 februarie 2022 in urma unei plangeri a predecesorului si rivalului sau Petro Porosenko, care-l acuza de o „inactiune ilegala”, a declarat pentru AFP purtatoarea de cuvant a Curtii, Maria Svenko