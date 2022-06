Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a treia editie a Tusnad Gastro Blues Fest, care se va desfasura in perioada 10-12 iunie la Baile Tusnad, va aduce in fata publicului prestigiosi artisti din tara si strainatate, dar si bucatari care vor prepara specialitati culinare specifice zonei, evenimentul propunandu-si sa contribuie la…

- Cateva mii de participanți sunt așteptați, sambata și duminica, 21 – 22 mai 2022, la una dintre cele mai vechi sarbatori pastorale din Romania, „Zi-i bade cu fluiera”, eveniment care a ajuns in acest an la cea de-a 46- a ediție. Serbarea tradiționala a pastorilor de la Șugag va gazdui și prima ediție…

- Cea de-a treia ediție a Embargo Fest va avea loc in perioada 12-14 august 2022, in orașul Recaș, locație Doua Dealuri și va aduce in fața publicului peste 50 de artiști din Romania, Serbia, Bulgaria și Ungaria. Embargo Fest este singurul festival de amploare care promoveaza minoritațile și multiculturalitatea…

- Mai multe țari europene, printre care și Romania , au ridicat majoritatea masurilor anti-COVID, impuse la inceputul pandemiei. Purtarea maștii de protecție nu mai este obligatorie nici in spațiile inchise, nici in cele deschise. Cu toate astea, autoritațile din sanatate din toata lumea indeamna in continuare…

- „Am participat, astazi, in poligonul Uzinei Mecanice Plopeni, la testarea loviturii perforante termobarice pentru AG-9, in vederea omologarii prototipului industrial. Acesta etapa face parte din implementarea proiectului pentru fabricarea, la nivel industrial, a munițiilor cu efect perforant termobaric…

- Centrul de Cultura Arcuș (Casa Bastion, str. Oltului nr. 6, Sf. Gheorghe) organizata astazi, 29 aprilie, ora 18, intalniriea literara denumita „Sa vorbim despre scris”, la care va fi prezenta scriitoarea Carmen Gheorghe din Brașov. Evenimentul va fi moderat de dr. Luminita Cornea, critic și istoric…

- La Centrul de Cultura Arcuș (Casa Bastion, str. Oltului nr. 6, Sf. Gheorghe) are loc astazi, 28 aprilie, de la ora 18.00, lansarea volumului ILUZIA REINTROARCERII – antologie, de Cornel Dimovici. Editia este ingrijita si prefata de dr. Luminita Cornea, critic și istoric litarar, membra a Uniunii…

- Universitatea Politehnica Timișoara și organizația artistica META Spațiu și-au unit forțele pentru a crea un centru cultural reper pentru orașul nostru. Centrul urmeaza sa iși deschida porțile in 19 mai, de la ora 19:00, in cladirea 1 MV (Bd. Mihai Viteazu nr. 1). Centrul este o premiera nu doar pentru…