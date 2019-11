Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele israelian Reuven Rivlin a insarcinat joi Parlamentul sa gaseasca un premier, pentru a scoate Israelul dintr-un impas politic unic in istoria sa si a evita organizarea unui al treilea scrutin in mai putin de un an, relateaza AFP.

- Benny Gantz, israelianul cu origini romanești care a candidat impotriva lui Benjamin Netanyahu, i-a comunicat miercuri presedintelui Reuven Rivlin ca renunta la mandatul acordat de a forma un guvern de uniune. Gantz, liderul partidului Albastru si Alb (Kahol Lavan), a primit in urma cu o luna mandat…

- Presedintele israelian Reuven Rivlin i-a incredintat miercuri lui Benny Gantz mandatul pentru formarea unui nou guvern, dupa esecul eforturilor premierului in exercitiu, Benjamin Netanyahu, de a asigura majoritatea pentru un nou cabinet, potrivit Reuters. Gantz, liderul partidului de centru Albastru…

- Cei 120 de deputati ai Knessetului, alesi in urma legislativelor din 17 septembrie, au depus juramantul si au facut fotografii la sfarsitul dupa-amiezii la Ierusalim, insa fara prea mare tragere de inima, in conditiile in care tara se afla in continuare intr-o criza politica pe care alegerile nu…